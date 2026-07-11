България се нуждае от чудо, за да остане в Лигата на нациите при дамите след 1:3 от Франция

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Волейболистките от националния отбор на България са пред напускане на Лигата на нациите.

Воденият от селекционера Марчело Абонданца тим изгуби от Франция с 1:3 (25:23, 20:25, 28:30, 22:25) в третата си среща от турнира от последната трета седмица, която се провежда в Белград.

Предпоследният двубой бе пряк дуел за оставане в надпреварата.

Нашите имаха своите шансове да го спечелят, но след разочароващия край само чудо може да ги отдели от последното място (то единствено води до изпадане), на което са в момента с 2 победи, 9 загуби и 5 точки.

За целта нашите момичета трябва да бият Германия, а Украйна, която е с 9, 2, 7, да падне от Белгия. Съперничките на българките и украинките нямат шансове за финалите, а не са заплашени от изпадане.

С успеха французойките се спасиха с 3, 8, 9.

Срещу тях най-резултатна за България бе Микаела Стоянова с 18 точки (3 аса).