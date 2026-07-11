България удари 3:0 Румъния и излезе на второ място в групата на европейското за волейболисти до 18 г.

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България победи с 3:0 (25:19, 25:18, 25:18) Румъния в мач от група 2 на европейското първенство по волейбол за момчета до 18 години, което се провежда в Чистерна ди Латина, Италия.

Воденият от треньора Мирослав Живков състав е на второ място във временното класиране с 9 точки след 3 успеха и само 1 поражение до момента. Лидерът Франция също има 3 победи и 1 загуба.

Най-резултатен за българския успех стана Никола Градинаров със 17 точки, а съотборникът му Адриан Ганев добави още 13.

В следващия си мач България ще се изправи срещу Белгия утре.

Първите 2 отбора в крайното класиране на групата отиват на полуфиналите.