Александра Начева с норматив за европейското по лека атлетика

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Изключителна Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция и покри норматив за Европейското в Бирмингам през август.

Състезателката на Стойко Цонов постигна 14,35 метра в първия си опит в надпреварата. Осмата в света от първенството в Торун направи още един успешен опит на 14 метра и общо четири фаула.

Резултатът на Алекс я нарежда 15-а в световната ранглиста за сезона и 8-а в европейската. Нормативни за Бирмингам бе 14,20 м.

Норматив в същата дисциплина има и Габриела Петрова.