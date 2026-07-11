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Александра Начева с норматив за европейското по лека атлетика

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Александра Начева. Снимка: МС

Изключителна Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция и покри норматив за Европейското в Бирмингам през август.

Състезателката на Стойко Цонов постигна 14,35 метра в първия си опит в надпреварата. Осмата в света от първенството в Торун направи още един успешен опит на 14 метра и общо четири фаула.

Резултатът на Алекс я нарежда 15-а в световната ранглиста за сезона и 8-а в европейската. Нормативни за Бирмингам бе 14,20 м.

Норматив в същата дисциплина има и Габриела Петрова. 

Александра Начева. Снимка: МС
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