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https://www.24chasa.bg/sport/article/23207905 www.24chasa.bg

Голяма чешка драма на финала на "Уимбълдън", но историята си знае - титла за Линда

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Линда Носкова спечели "Уимбълдън" след 5 изпуснати мачбола. Снимка: Ройтерс

Колко мачбола са необходими, за да станеш шампион на "Уимбълдън"?

Според въпрос, но едно е ясно - няма как да спасиш 5 и да спечелиш финала. 

Точно това се случи в мача за титлата при жените. В голяма чешка драма дебютантката във финал на турнир от "Големият шлем" Линда Носкова победи 6:2, 5:7, 6:3 Каролина Мухова. 

Новата шампионка успя да реализира чак шестия мачбол, който дойде 1,18 часа след предишния. Няма тенисистка, спасила 5 такива точки, а после стигнала до купата. 

На 21 години Носкова е най-младата с трофея "Винъс Роузуотър" от 15 години. Тя стана и едва шестата, спечелила "Уимбълдън", след спасен мачбол в предишни кръгове. Това са постигнали също Бланш Хилиард (1889), Сюзен Ленглен (1919), Хелън Уилс Муди (1935), Винъс Уилямс (2005) и Серена Уилямс (2009). Новата шампионка от Чехия се размина със загуба в третия кръг срещу Сорана Кърстя (Рум). 

Линда Носкова спечели "Уимбълдън" след 5 изпуснати мачбола. Снимка: Ройтерс

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