ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дете на година е с опасност за живота след като ми...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23207951 www.24chasa.bg

Състезател се вряза в дърво на тренировка за планинското рали Раховец-Лясковец

732
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Линейка СНИМКА: Архив

Състезател от старозагорския АСК пострада при инцидент по време на третия тренировъчен манш на планинското състезание „Раховец – Лясковец". Катастрофата е станала около 18:00 часа, след като пилотът, който се състезава в клас НС3, е изгубил контрол над автомобила си и се е ударил в дърво.

Пострадалият е транспортиран в болницата във Велико Търново с лицево-челюстна травма. Към момента се изчакват резултатите от извършения скенер, като по първоначална информация няма опасност за живота му.

При инцидента няма пострадали зрители. Веднага след катастрофата трасето към Лясковския манастир, където се провежда надпреварата, е било затворено, а тренировъчните маншове са прекратени, съобщава NOVA. 

Организаторите и медицинските екипи са реагирали незабавно на място. След оценка на състоянието на състезателя ще бъде взето решение дали и как ще продължи спортната проява.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)