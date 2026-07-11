Състезател се вряза в дърво на тренировка за планинското рали Раховец-Лясковец

Състезател от старозагорския АСК пострада при инцидент по време на третия тренировъчен манш на планинското състезание „Раховец – Лясковец". Катастрофата е станала около 18:00 часа, след като пилотът, който се състезава в клас НС3, е изгубил контрол над автомобила си и се е ударил в дърво.

Пострадалият е транспортиран в болницата във Велико Търново с лицево-челюстна травма. Към момента се изчакват резултатите от извършения скенер, като по първоначална информация няма опасност за живота му.

При инцидента няма пострадали зрители. Веднага след катастрофата трасето към Лясковския манастир, където се провежда надпреварата, е било затворено, а тренировъчните маншове са прекратени, съобщава NOVA.

Организаторите и медицинските екипи са реагирали незабавно на място. След оценка на състоянието на състезателя ще бъде взето решение дали и как ще продължи спортната проява.