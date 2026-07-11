Гребяща Норвегия и колеблива Англия избират съперника на Меси в полуфинала, ако Аржентина се класира

Норвежкият национален отбор не беше играл на световно първенство от 28 години. Както играчите, така и феновете пропуснаха финалните турнири от 1998 г. насам.

Но пък се подготвиха добре за 2026 г. Феновете измислиха вече известното „Викингско гребане" за турнира, включвайки в него отбора и дори престолонаследника със съпругата му.

Това поколение на норвежкия национален отбор намери своя треньор. Предшествениците на Столе Солбакен не успяха да сформират звезден отбор от Холанд, Йодегор, Сьорлот и други лидери.

Солбакен, участник в същото това Световно първенство през 1998 г., обаче намери ключовете за този норвежки отбор. Техният ярък атакуващ футбол и успешното използване на Холанд като „върха на копието" доведоха до това норвежците буквално да разкъсат опонентите си в квалификациите. Въпреки липсата на опит на това ниво Норвегия остана вярна на формата си и във финалите.

„Викингите" трупат победа след победа, печелейки четири от петте си мача. Единствената им загуба беше от Франция, въпреки че излязоха с определено втория състав. Всички останали срещу Норвегия спечели, отбелязвайки поне два гола. Ерлинг Холанд, който вече има седем попадения в турнира, е вкарвал във всеки мач. Този отбор на Норвегия със сигурност няма да се уплаши от Англия.

Хари Кейн Снимка: РОЙТЕРС

В същото време в много мачове на това световно Англия на Томас Тухел изглеждаше подозрително като онази на Гарет Саутгейт преди това. „Трите лъва" се затрудниха срещу Гана (0-0) и не демонстрираха почти никаква игра срещу Панама (2-0). А в осминафиналите срещу ДР Конго всичко се обърка през по-голямата част от мача. Капитанът на Англия, Хари Кейн, ги спаси от елиминация в първия кръг на елиминационния кръг.

Кейн имаше най-добрия клубен сезон в кариерата си, отбелязвайки много голове за "Байерн". Той продължи голмайсторската си форма на световното. Нападателят вече е отбелязал шест пъти, като е вкарал в четири от петте си мача. Изглежда, че Хари Кейн е успял да преодолее проклятието на ганайския шаман, след като успя да отбележи три гола в елиминационните кръгове. Двете попадения срещу ДР Конго и решаваща дузпа срещу Мексико позволиха на „Трите лъва" да стигнат до четвъртфиналите. Същото важи и за вдъхновяващото представяне на Джуд Белингам.

Все още има много въпросителни около отбора на Томас Тухел. Не всичко е наред и на десния бек, където контузии и наказания хвърлят сериозно съмнение върху избрания да играе срещу Норвегия. Пикфорд, който вече е допуснал пет гола, не винаги спасява положението.

Затова и Норвегия има шанс срещу такъв отбор на Англия.

Статистика за директните срещи между Норвегия и Англия:

3.09.2014, приятелски мач, Англия – Норвегия 1:0

26.05.2012, приятелски мач,Норвегия – Англия 0:1

11.10.1995, приятелски мач,Норвегия – Англия 0:0

22.05.1994, приятелски мач, Англия – Норвегия 0:0

2.06.1993, световна квалификация, Норвегия – Англия 2:0

Какво да очакваме:

- Размяна на голове. Норвегия е спечелила залога „и двата отбора да отбележат" в седем поредни мача, докато Англия - в предишните два.

- Под 2,5 отбелязани гола. Залогът е печеливш в последните шест директни мача между отборите.

- Гол на Хари Кейн. Звездата на "Байерн" не е успял да отбележи само в един от петте си мача на турнира.

- Голът на Ерлинг Холанд. Норвежецът е отбелязал в четири от петте си мача на световното, като е отбелязал по два пъти в три от тях.

Ето съставите.

Норвегия: Нюланд, Рюерсон, Аер, Хегем, Мьоллер Волфе, Йодегор, Берге, Берг, Сьорлот, Холанд, Шелдеруп.

Англия: Пикфорд, Стоунс, Конса, О'Райли, Гехи, Андерсон, Белингам, Райс, Мадуеке, Гордънн, Кейн.

Съдия е французинът Клеман Тюрен, а мачът се играе на стадион "Хардрок" в Маями.