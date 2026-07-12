Аржентина - Швейцария пак на световното след 12 години в очакване за Англия, Меси подаде за 1:0

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Последният четвъртфинал на Световното първенство през 2026 г. има своя собствена предистория.

В неделя, 12 юли, от 4 ч (българско време) на стадион в Канзас Аржентина и Швейцария се срещат на голям турнир за първи път от 2014 г. насам.

Съдия е Жоао Педро Пинейро от Португалия.

В 10-ата минута Лео Меси направи 10-ата си асистенция на световни първенства и от корнер сложи топката на главата на Макалистър, който направи резултата 1:0.

Ето съставите.

Аржентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Мартинес, Таляфико, Паредес, Фернандес, Макалистер, Де Паул, Алварес, Меси.

Швейцария: Кобел, Елведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ридер, Соу, Ндой, Емболо.

Преди дванадесет години на осминафиналите на Световното първенство в Бразилия европейците се държаха добре 118 минути, докато Меси не подаде топката за Ди Мария, който стреля точно.

Оттогава всеки опит на Швейцария да се класира след осминафиналите завършва с неуспех. Сега бариерата е вдигната. Победа след дузпи над Колумбия върна Швейцария в челната осмица за първи път от домакинския турнир през 1954 г. насам.

И съдбата веднага им поднесе противник, който ги измъчваше преди дванадесет години, и то със същия Меси на терена. Аржентина, от друга страна, не изглежда като отбор с класа. "Гаучосите" изтърпяха 120 минути мъки срещу Кабо Верде, а след това се върнаха от резултат 0:2 срещу Египет.

Аржентина: Осем гола от Меси и две оцелявания в плейофите

Отборът на Лионел Скалони завърши груповата фаза безупречно и се класира на първо място в Група J. Алжир беше разбит с 3:0 (като Меси отбеляза първия си хеттрик на световно първенство). След това дойде ред на Австрия (2:0) и Йордания (3:1), където осемкратният носител на „Златната топка" отново блесна. Но гладкият път завърши с влизането в плейофите.

В осминафиналите дебютантите в турнира Кабо Верде два пъти се върнаха в мача, за да доведат до продължения. Автогол в 111-ата минута след корнер на Меси реши мача (3:2). И мачът от осминафиналите срещу Египет в Атланта почти сложи край на кампанията. Египет водеше с 2:0, Меси пропусна дузпа и едва в 79-ата до 90+2 минута головете на Ромеро, Меси и Енцо Фернандес обърнаха хода на мача – 3:2 и пети четвъртфинал в последните седем световни първенства.

Най-добрите играчи на Аржентина в турнира досега:

Лионел Меси: 8 гола и лидер в голмайсторската надпревара. Голът му срещу Египет беше 21-ият му на световни първенства, с което удължи уникалната си серия от отбелязване до девет поредни мача на световно първенство.

Енцо Фернандес: Полузащитникът на Челси е в халфовата линия редом до Де Пол и Мак Алистър. Той също така отбеляза победния гол срещу Египет в 92-ата минута.

Кристиан Ромеро: Защитникът на Тотнъм остава най-агресивният разрушител в централната защита на Скалони. Той също така направи обрат срещу Египет, след като треньорският щаб го премести напред.

Швейцария: Пробив след 72 години, контузията на Манзамби и чистата мрежа на Кобел

Отборът на Мурат Якин спечели група В със седем точки. Равенството 1:1 с Катар доведе до разгром с 4:1 над Босна и Херцеговина и победа с 2:1 над домакина Канада.

Откровението на този период беше 20-годишният Йохан Манзамби. Три гола и две асистенции направиха крилото на "Фрайбург" най-младия играч, записал пет резултатни действия на едно световно.

В 1/16-финала швейцарците победиха Алжир с 2:0, за да спечелят плейофите за първи път от 1938 г. А там се състоя най-важният мач за тяхното поколение. 120 минути без гол срещу Колумбия и победа с 4:3 след дузпи отбелязаха първата победа на Швейцария в серия 11-метрови на световно.

Най-добрите играчи на Швейцария досега в турнира.

Грегор Кобел: Героят от Ванкувър. В мача срещу Колумбия вратарят на "Борусия" спаси и трите удара на противниците им в очертанията, а при изпълнението на дузпи спаси удара на Кучо Ернандес, който се оказа фатален за южноамериканците.

Брел Емболо: откри резултата срещу Алжир и доведе личния си рекорд до четири гола на световни (само Жозеф Хюги и Джердан Шакири са отбелязали повече от швейцарските играчи). В последните си 17 мача за националния отбор нападателят е отбелязал 13 гола.

Гранит Джака: 151 мача, капитанска лента и ключова роля в плеймейкърската роля. Той е човекът зад защитната структура на Швейцария и редките възможности за атака.