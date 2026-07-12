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Италианският номер 1 в тениса Яник Синер ще защитава днес титлата си от "Уимбълдън" във финала срещу германеца Александер Зверев. Снимка: Ройтерс

10,30 ч MotoGP, Гран при на Германия (загр.) MAX sport 1

11,50 ч Moto 3, Гран при на Германия MAX sport 1

12,00 ч Плажен волейбол RING

12,00 ч Джет ски, СП в Бургас БНТ 3

13,15 ч Moto 2, Гран при на Германия MAX sport 1

13,20 ч Волейбол, Япония - Полша (ж) MAX sport 2

14,15 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

15,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2

15,00 ч MotoGP, Гран при на Германия MAX sport 1

15,00 ч Волейбол, Китай - Италия (ж) MAX sport 4

16,00 ч Джет ски, СП в Бургас БНТ 3

16,30 ч Голф MAX sport 3

17,30 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2

17,30 ч Волейбол, България - Германия (ж) MAX One

18,00 ч Конен спорт БНТ 3

18,30 ч Волейбол, Белгия - България MAX sport 2

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,30 ч Автомобилизъм, "6 часа на Сао Пауло" Eurosport 1

19,30 ч Голф MAX sport 3

21,30 ч Спортно катерене Eurosport 2

23,30 ч Голф Eurosport 2

2,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1

5,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1

Италианският номер 1 в тениса Яник Синер ще защитава днес титлата си от "Уимбълдън" във финала срещу германеца Александер Зверев. Снимка: Ройтерс
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