10,30 ч MotoGP, Гран при на Германия (загр.) MAX sport 1
11,50 ч Moto 3, Гран при на Германия MAX sport 1
12,00 ч Плажен волейбол RING
12,00 ч Джет ски, СП в Бургас БНТ 3
13,15 ч Moto 2, Гран при на Германия MAX sport 1
13,20 ч Волейбол, Япония - Полша (ж) MAX sport 2
14,15 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
15,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
15,00 ч MotoGP, Гран при на Германия MAX sport 1
15,00 ч Волейбол, Китай - Италия (ж) MAX sport 4
16,00 ч Джет ски, СП в Бургас БНТ 3
16,30 ч Голф MAX sport 3
17,30 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
17,30 ч Волейбол, България - Германия (ж) MAX One
18,00 ч Конен спорт БНТ 3
18,30 ч Волейбол, Белгия - България MAX sport 2
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,30 ч Автомобилизъм, "6 часа на Сао Пауло" Eurosport 1
19,30 ч Голф MAX sport 3
21,30 ч Спортно катерене Eurosport 2
23,30 ч Голф Eurosport 2
2,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1
5,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1