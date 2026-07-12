Германският треньор на Англия побесня при въпрос за менталната нагласа след 2:1 над Норвегия

Германският селекционер на Англия Томас Тухел беше изключително раздразнен, а на всичкото отгоре и въпрос на репортер го изкара извън релси след победата с 2:1 срещу Норвегия след продължения в 1/4-финалите на световното.

„Днес сами си направихме мача много, много труден. Резултатът е фантастичен. На полуфинал сме. Това е страхотно. Но от играта не съм доволен", заяви Тухел.

След това треньорът на Англия беше попитан какво точно го е подразнило в представянето на неговия отбор. „Раздаването го имаше, но с начина ни на игра сами си направихме мача много, много труден. Небрежни, много технически грешки, недостатъчно бързи, недостатъчно последователни. Днес извадихме късмет", каза Тухел.

Когато репортерът го заговори и за евентуален проблем с менталната нагласа (психиката), Тухел направо избухна: „Не, това не е въпрос на ментална нагласа. Ментална нагласа? Това е чиста проба ментална нагласа! Как може изобщо в момента да питате за менталната нагласа? Това е чиста проба ментална нагласа. Въпросът изобщо не е в менталната нагласа", заяви остро 52-годишният специалист.

При тези думи Тухел повиши тон, ръкомахаше бурно и не спираше да върти глава в знак на несъгласие. „Не е проблем с менталната нагласа. Това е чиста проба ментална нагласа. Човек може да я бутилира и да я продава. Проблемът е в качеството на играта ни. Това е всичко. Няма нищо общо с менталната нагласа", разясни категорично Тухел.