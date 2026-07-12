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Топката не отчела удар в кабел, който трябваше да отмени първия гол на Англия

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Джуд Белингам вкарва за 1:0. Снимка: Ройтерс

ФИФА смята, че националният отбор на Англия е отбелязал редовно първия си гол в 1/4-финалния мач от мондиал 2026 срещу Норвегия (2:1).

В добавеното време на първото полувреме полузащитникът на „трите лъва" Джуд Белингам изравни резултата в мача (1:1). Преди това при изпълнение на аут вратарят на Норвегия Йорян Нюланд уцели телевизионен кабел, окачен над терена. Топката промени траекторията си и падна в краката на Елиот Андерсон, който започна голова атака за Англия.

По принцип това би трябвало да спре до спиране на играта

Главният съдия на мача Клеман Тюрпен обаче не го направи и зачете попадението, въпреки протестите на норвежките футболисти, включително на Ерлинг Холанд и на самия Ниюланд.

„Преди гола на Англия в 45+2-рата минута, сензорът в технологията Connected Ball не отчете пик в „пулса на топката" по време на полета. Следователно няма доказателства, че топката е докоснала горния кабел и е променила траекторията си на движение", се казва в изявлението на ФИФА.

Джуд Белингам вкарва за 1:0. Снимка: Ройтерс

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