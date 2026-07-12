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Белингам повтори Марадона отпреди 40 г.

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Джуд Белингам Снимка: Ройтерс

Халфът на Англия Джуд Белингам стана първият играч от 1986 година насам, който отбелязва 2 или повече гола в два поредни мача от елиминационната фаза на световно първенство.

Тогава същото постижение записва аржентинецът Диего Марадона (при 2:1 в 1/4-финала срещу Англия и при 2:0 над Белгия в 1/2-финала).

Футболистът на „Реал" се отчете с дубъли в 1/4-финалния мач от мондиал 2026 срещу Норвегия (2:1) и в срещата от 1/8-финалите срещу Мексико (3:2).

Белингам, който в момента е на 23 години и 13 дни, стана и вторият най-млад играч с подобно постижение след Пеле.

Легендарният бразилец успява да постигне това през 1958 година, защитавайки цветовете на Бразилия на възраст от 17 години и 249 дни.

Джуд Белингам Снимка: Ройтерс

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