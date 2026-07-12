България затвърди доминацията си сред младите лекоатлети с 5 титли и общо 11 медала в Крайова

Българският национален отбор по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години затвърди доминацията на страната ни при подрастващите на Балканите. В жестока конкуренция, отдавна надхвърлила географските граници на региона, България стигна до второто място в крайното класиране по медали в Крайова, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Младите български атлети спечелиха общо 11 отличия - 5 златни, 3 сребърни и 3 бронзови, като в подреждането по този показател отстъпиха само на Гърция. Освен това талантите на България стигнаха до няколко четвърти места и класирания в топ 6, с които отново се утвърдиха като един от най-силните отбори в тази възраст.

Възраст, за чието развитие БФЛА полага неимоверни усилия, защото това са част от атлетите, на които България ще разчита през следващите години. Целта на БФЛА остава да се търсят начини най-добрите млади състезатели да получават месечни възнаграждения, за да бъдат по-спокойни, по-мотивирани и да останат в спорта.

Ето и медалистите за България:

Златни медали:

Йоан Каменов – 100 м – 10.49 и 10.47 в сериите

Радина Величкова – 100 м – 11.73 (-0.9) и 11.61 (1.1) в сериите

Зинга Фирмино – троен скок – 15.76 (-0.9)

Ива Деливерска – 100 м с препятствия – 13.80 (-0.1)

Щафетата 4х100 м юноши (Димитър Христов, Йоан Каменов, Зинга Фирмино и Деян Цветанов) – 40.50 национален рекорд

Сребърни медали:

Деян Цветанов – 100 м – 10.54 (-0.2) на финала и 10.59 (0.2) в сериите

Християн Касабов – 110 м пр. – 13.35 (-0.1) и 13.49 (3.4) в сериите

Зара Илиева – 3000 м – 9:48.56

Бронзови медали:

Теодор Янков – скок дължина – 7.35 (1.9)

Сияна Бръмбарова – скок дължина – 6.15 (-0.1)

Стефани Димитрова – мятане на диск – 41.56