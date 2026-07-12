Божидар Краев е третият българин, който ще играе в Хонконг

Българският национал Божидар Краев е новото попълнение на хонконгския „Лий Ман". 29-годишният атакуващ футболист преминава там от първенството на Австралия, където игра за „Уелингтън Финикс" и „Уестърн Сидни Уондърърс" (записвайки 102 мача и 26 гола). Основна причина за трансфера е възможността отново да работи с треньора Джанкарло Италиано.

Юношата на „Левски", който има зад гърба си кариера и в „Мидтиланд" и „Жил Висенте", ще носи номер 10 в новия си тим. Краев е третият българин в историята на хонконгското първенство след Димитър Калканов и Димитър Макриев (играл за „Саут Чайна").

„Лий Ман" е шампион на Хонконг за 2024 г. и се стреми към ново участие в Азиатската Шампионска лига, а в състава му личат още футболисти от Бразилия, Япония, Испания, Узбекистан и Колумбия.