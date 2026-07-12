Капитанът на Швейцария: Никой не може да притъпи болката след загуба заради съдийско решение

Изгонването на швейцареца Бреел Емболо с помощта на системата за видеопомощ за съдиите (ВАР) бе ключовият момент на 1/4-финала от световното, спечелен от Аржентина с 3:1 след продължения.

Малко след изравняването на европейците техният нападател получи втори жълт заради симиулация.

Португалският рефер Жоао Пинейро вкара в употреба новото правило за грешка при идентичността. Преди това той бе дал жълт картон на аржентинеца Леандро Паредес да фаул срещу Емболо. ВАР обаче го привика да прегледа ситуацията.

„Няма да отнема нищо от качествата на Аржентина, но тази съдията гарантира, че имат всяко възможно предимство. Всяко важно решение беше в тяхна полза. Дойдохме тук, за да играем футбол, а не да се бием със съдиите.

Ако Аржентина ще стигне до полуфиналите на световното първенство по този начин, значи нещо не е наред. Правилата са си правила и не можем да ги променим, но това е решението, което уби мача.

Това е моето мнение, не знам какво друго би могъл да направи съдията. Ако бяха останали 11 на 11, вярвам, че щяхме да спечелим. Трудно е да се намерят правилните думи след такъв мач. Ако трябва да загубиш заради решението на един съдия, боли и никой не може да притъпи тази болка", каза Гранит Джака след мача.