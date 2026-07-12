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Меси с нови 2 рекорда на световни

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Лионел Меси Снимка: Ройтерс

След победата на Аржентина над Швейцария с 3:1 в 1/4-финала от мондиал 2026 Лионел Меси постави два нови рекорда на световни

Аржентинецът записа своя 15-и двубой в елиминации, изпреварвайки германеца Мирослав Клозе (14).

Нападателят стана първият футболист с 10 голови подавания, след като центрира от корнер за попадението на Алексис Макалистър в 10-ата минута.

Още в предишния кръг срещу Египет той изпревари сънародника си Диего Марадона, който има 6 асистенции.

На полуфиналите Аржентина ще се изправи срещу Англия в сряда.

Лионел Меси Снимка: Ройтерс

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