Меси с нови 2 рекорда на световни

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След победата на Аржентина над Швейцария с 3:1 в 1/4-финала от мондиал 2026 Лионел Меси постави два нови рекорда на световни

Аржентинецът записа своя 15-и двубой в елиминации, изпреварвайки германеца Мирослав Клозе (14).

Нападателят стана първият футболист с 10 голови подавания, след като центрира от корнер за попадението на Алексис Макалистър в 10-ата минута.

Още в предишния кръг срещу Египет той изпревари сънародника си Диего Марадона, който има 6 асистенции.

На полуфиналите Аржентина ще се изправи срещу Англия в сряда.