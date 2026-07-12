Треньорът на Норвегия: Трябваше да сменя Холанд 10 мин по-рано, беше напълно изтощен

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Столе Солбакен коментира смяната на Ерлинг Холанд в мача срещу Англия.

Норвежците отстъпиха на англичаните с 1:2 след продължения в1/4-финален сблъсък от световното първенство. Холанд напусна терена в 106-ата минута на срещата. По-късно нападателят на „Манчестър Сити" призна, че към края на мача в Маями, който се игра при температура над 38 градуса, силите му са били изчерпани.

„Решението да го заменя не беше трудно. Той беше напълно изтощен. Може би трябваше да го сменя още 10 минути по-рано... Освен това през второто полувреме получи схващане на крака, което, в комбинация с умората, изигра решаваща роля. Той направи всичко по силите си", заяви Солбакен.