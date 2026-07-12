България изпадна от Лигата на нациите

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Дебютантът Украйна победи с 3:0 (25:23, 25:20, 25:13) Белгия в последния си мач от волейболната Лига на нациите при дамите и това изхвърли България от комерсиалната надпревара.

Воденият от Марчело Абонданца тим (италианецът през тази година започна втория си период начело на националките) не може да се измъкне от последното 18-о място дори при победа срещу Германия от 17,30 ч в Белград.

Нашите има 2 победи, 9 загуби и 6 точки. Украинките са с 3, 9, 10 на 16-ата позиция. 17-и са французойките с 3, 8, 9.

Именно загубата от тях вчера бе решаваща за България.