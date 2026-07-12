"Лудогорец" подписа с германски треньор, работил в Бундеслигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор, обявиха от клуба.

52-годишният наставник вече е в Разград, където финализира договорката си с ръководството на клуба. В понеделник той ще изведе "орлите" за първата си тренировка. Във вторник от 14,00 часа на стадион "Хювефарма Арена" Томас Райс ще бъде официално представен пред медиите заедно със своя треньорски щаб.

Германският специалист пристига в Разград заедно със свой екип. Негови асистенти ще бъдат опитният нидерландски специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович.

"Тон Локхоф има впечатляваща кариера както като футболист, така и като треньор. Като състезател записва близо 600 мача с екипите на НАК "Бреда", "Айндховен" и "Фейенорд".

В треньорската си кариера е бил старши треньор на НАК "Бреда", "Екселсиор" и "ВВВ-Венло", а като помощник-треньор е работил в щабовете на "Ред Бул" (Залцбург), ПАОК, "Щутгарт", "Волфсбург" и "Самсун".

Даниел Зенкович е бил помощник-треньор във "Вердер" в периода 2020 - 2022 г. Впоследствие работи в белгийския "Брюж" и германския "РБ Лайпциг".

Томас Райс идва в "Лудогорец" след изключително успешен период начело на турския "Самсун". Германският специалист пое отбора през 2024 година, изгради конкурентоспособен състав и още през сезон 2024/25 изведе тима до историческото трето място в Суперлигата – най-доброто класиране на клуба от десетилетия. Благодарение на този успех "Самсун" си осигури участие в европейските клубни турнири за първи път от близо 30 години.

Успешното представяне на "Самсун" продължи и на европейската сцена. Под ръководството на Райс турският тим преодоля основната фаза на Лигата на конференциите и достигна до елиминационния етап на надпреварата, затвърждавайки впечатленията от отличната работа на германския специалист и превръщайки се в една от приятните изненади в турнира.

Преди престоя си в Турция Томас Райс изгради сериозна репутация и в Германия. Начело на "Бохум" той спечели титлата във Втора бундеслига през сезон 2020/2021 и върна клуба в германския елит след 11-годишно отсъствие.

След това води в него и "Шалке 04", а в началото на треньорската си кариера работи в академиите на "Бохум" и "Волфсбург", написаха от Разград.