Меси за първи път ще играе срещу Англия

Мегазвездата на Аржентина Лионел Меси сподели очакванията си от срещата с националния отбор на Англия на 1/2-финалите на световното първенство в сряда от 22 ч в Атланта (САЩ).

„Да играеш срещу топ национални отбори винаги е нещо специално. Никога преди не съм играл срещу Англия, така че този мач ще бъде особен.

Това е полуфинал, сега трябва да си починем и да се подготвим за него. Натрупа се сериозна умора, вече я усещаме", заяви 39-годишният Меси след измъчената победа с 3:1 над Швейцария на 1/4-финалите.

Откакто нападателят е национал Аржентина и Англия са играли само веднъж - в приятелска среща през ноември 2005 г. (завършила 3:2 за Англия). В този мач обаче Меси остава извън състава и не взема участие.