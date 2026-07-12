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https://www.24chasa.bg/sport/article/23210795 www.24chasa.bg

"Реал" счупи рекорд на световните първенства

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Джуд Белингам Снимка: Ройтерс

Футболистите на "Реал" (Мадрид) поставиха рекорд на световни първенства за най-много голове, отбелязани от играчи на един клуб в рамките на един турнир.

На мондиал 2026 представителите на испанския гранд отбелязаха 19 попадения до момента.

Французинът Килиан Мбапе се разписа 8 пъти, англичанинът Джуд Белингам - 6, бразилецът Винисиус Жуниор - 4, а турчинът Арда Гюлер - веднъж.

Предишният рекорд беше 18 гола. Толкова имаха футболисти на унгарския "Хонвед" на световното първенство през 1954 г., на германския "Байерн" през 2014 г. и на  френски ПСЖ преди 4 г.

Джуд Белингам Снимка: Ройтерс

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