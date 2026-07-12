"Лудогорец" плаща 1,5 млн. евро за футболист от световното

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"Лудогорец" постигна споразумение със "Замалек" за привличането на централния защитник Хосам Абделмаджид, съобщи журналистът Аябонга Мтембу,

Според информацията, всичко по сделката е договорено: -1,5 милиона евро за "Замалек", включително бонуси за постижения, плюс клауза за евентуална следваща продажба в размер на 20 процента.

Египетският тим има забрана за привличане на нови играчи и напускането на Абделмаджид принуждава отбора да разчита изцяло на млади таланти.

Футболистът беше част от националния отбор на Египет на световното първенство.