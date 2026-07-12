100-годишна фенка на Меси се превърна в хит на световното

100-годишната американка Полин Кана, известна в социалните мрежи като Бабата гангстер, се превърна в хит на световното. По време на четвъртфинала Аржентина – Швейцария тя попадна в кадър с екип на Лео Меси и плакат: „Меси е моят герой".

Полин и нейният внук имат над 80 милиона последователи в социалните мрежи, където снимат забавни скечове с цел да сближат младото и старото поколение. Преди да се запали по футбола, бабата редовно посещава мачове от НФЛ, а наскоро влезе в Книгата на рекордите "Гинес" като най-възрастния човек (на 99 г.), участвал в „краудсърфинг" (носене на ръце над тълпата) по време на концерт.

Любовта ѝ към Меси започва след неговото преминаване в САЩ.

На световното клубно първенство през 2025 г. тя издига плакат: „Меси, ще се омъжиш ли за мен?". Футболистът я забелязва, усмихва се и ѝ маха. За следващия мач Полин се появява със сватбена рокля.

На мондиал 2026 бабата присъства на историческия мач срещу Австрия, в който Меси стана най-добрият голмайстор на световни първенства, държейки плакат: „Меси, обичам те, татенце".

На четвъртфинала снощи се появи със забавния надпис: „Меси, играй футбол, ако смяташ, че съм секси" (на който Лео отново отвърна с махане от терена), както и с гордото: „Преживяла съм всички световни първенства".