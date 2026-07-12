След Божията ръка вече имаме и Божия кабел

636 дни по-късно се намери защита, която да спре Ерлинг Холанд

Съдбата понякога взема, но понякога и дава. И на този свят има карма, която предопределя така, че и да си бил зверски прецакан, все някога късметът ще ти се усмихне и на теб.

Това разбраха англичаните 40 г. след Божията ръка на великия Диего Армандо Марадона. Историята как аржентинецът бележи с ръка срещу британците и така те отпадат от мондиала в Мексико е известна на всички. Е, през 2026 г. англичаните с чужда помощ, от горе, победиха Норвегия 2:1 след продължения, пак в 1/4-финал и отново на световно отвъд океана. И вече след Божията ръка има и Божия кабел.

Поне така твърди половината свят. Според тях на повторения се вижда, че при изритването на топката от вратаря на Англия Джордан Пикфорд тя докосва един от кабелите, т.нар. камера паяк, която снима над терена. А секунди по-късно Джуд Белингам вкарва за 1:1 в края на първата част. Въпреки това обаче съдията не бе сигнализиран от ВАР и не спря играта, а голът си остана.

“Англия ни

победи с

кабелите,

топката падна

от небето”,

каза

селекционерът

на Норвегия

Стале

Солбакен

Треньорът обясни, че той не е видял дали топката се удря във въпросния кабел, но колегите му от щаба са забелязали това.

“Топката падна право от небето, така че промени посоката си. Да, имаше лош късмет за нас. Но не можем да направим нищо по въпроса. Не мисля, че ще играем играта отново, така че така стоят нещата”, добави още норвежкият предводител.

Част от играчите му също скочиха на съдиите заради тази ситуация.

“Някои от решенията на съдията бяха малко горчиви. Ако бяхме загубили напълно заслужено, щеше да е по-различно”, коментира”, коментира Андреас Шелдеруп, който бе дал аванс за Норвегия.

От

ФИФА пък са

категорични, че

топката не е

удряла

никакъв кабел. Световната футболна централа обясни, че в кълбото има сензор, който засича всяко докосване. И ако има нещо нередно, това ще бъде забелязано.

“Преди гола на Англия в 45+2 минута срещу Норвегия сензорът не показва докосване на топката, докато е била във въздуха. Следователно няма доказателства, че тя е докоснала кабела и е променила движението си”, се казва в официалното изявление на ФИФА.

Норвегия, а и всички, които са против Англия, веднага скочиха и не се съгласиха с позицията на световната футболна централа. И припомнят как преди няколко седмици същият сензор в топката “светва в зелено” при гола на Хърватия срещу Португалия, който по-късно именно заради тази система и зачетено докосване от играч на балканците бе отменен.

“Бутат се големите”, категорични са феновете на Норвегия. “Цялото световно е така”, възмущават се още привържениците на скандинавците.

И така 40 г. по-късно Божията ръка няма да е най-големият скандал на световни, а Божият кабел.

Иначе защитата на Англия се превърна в първата от 636 дни, която не позволи на Ерлинг Браут Холанд да отбележи във вратата на съперник за националните отбори. Норвежката звезда бе в умопомрачителна форма с екипа на родината си и имаше 27 гола в последните си 14 мача за викингите. За последно Ерлинг не отбеляза за Норвегия на 13 октомври 2024 г. в срещата с Австрия.

“Ще стискам палци за Англия”, каза Ерлинг, който е роден на Острова и играе за “Манчестър Сити”.

Големият герой за родината на футбола Джуд

Белингам

застана

плътно зад

легендата

Пеле

Английският маестро в средата на терена за тима на Томас Тухел стана вторият най-млад играч, отбелязал поне 2 гола в последователни мачове от елиминационната фаза на световното първенство. Звездата на британците е и първият играч от 1986 година насам, който отбелязва 2 или повече гола в два поредни мача от елиминационната фаза на световно първенство. Преди 40 г. подобно нещо постига Диего Армандо Марадона.

Белингам вече има 5 гола от началото на мондиала, колкото нито един друг полузащитник. И то, без да изпълни нито една дузпа.

“Спечелихме този мач благодарение на характера си. Дори когато нещата изглеждаха зле, не спряхме да даваме максимума. Това беше победа за всички. За цялата държава - фенове, щаб. Всички искат да говорят за моите голове, но аз предпочитам да говоря за вратаря ни Джордан Пикфорд. Да, хората помнят попаденията, но футболът е много повече от това. Пикфорд беше блестящ. Свърши си работата с много агресия, спаси няколко гола и всеки път, когато норвежците имаха положение, той беше там да ги спре, за да отиде мачът в продължения. Той не просто прави спасявания, той ни оставя в мачовете със своята смелост и интелигентност. Играчи като него правят живота на съотборниците далеч по-лесен”, каза Белингам, който разкритикува селекционера си Томас Тухел. Треньорът на британците не бе доволен от играта на тима си въпреки успеха и класирането в топ 4 на мондиала.

“Той си няма идея какво е да играеш при такива условия”, каза Джуд.

Сега всички англичани се надяват в края на турнира най-накрая да изпеят It's Coming Home - препратка към това, че футболът е измислен в родината им и е време купата да се върне вкъщи.

