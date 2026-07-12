Англия – Аржентина е вечната драма на първенствата

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Франция и Испания са играли само един двубой помежду си

Световното първенство постави необикновен рекорд. За първи път в историята, откакто съществува ранглистата на ФИФА първите четири отбора, които са начело ще играят за титлата. И докато Аржентина - Англия е вечна класика, то Франция и Испания са играли само веднъж.

1962 г.:

Южноамериканците

събират багажа

след групата

В първите мачове Англия губи от Унгария с 1:2, а аржентинците надвиват спокойно България с 1:0. И всичко се решава от втория мач в групата. Още в 17-ата минута удар на Алан Пикок е спрян с ръка от Наваро. И от дузпа Рон Флауърс прави 1:0. В края на полувремето Боби Чарлтън прави 2:0. Джими Грийвс вкарва в 67-ата мин, а силите на аржентинците стигат само за почетен гол на Хосе Санфилипо-Ел Нене.

В последните си мачове англичаните правят 0:0 с България, а Аржентина записва същия резултат с Унгария и си събира багажа с нашите национали.

1966 г.: мачът,

заради който

се измислят

картоните

Преди скандала на финала с фантомния гол на англичаните има още един доста сериозен - на 1/4-финала.

В края на първото полувреме капитанът на Аржентина Антонио Ратин е пратен на трибуните от немския съдия Рудолф Крейтлайн. Тогава картони не е имало. Според германеца Ратин го псувал, но след години признава, че той испански не знаел.

Ратин отказва да напусне и мачът е прекъснат за 10 минути. След това рита ъгловото флагче, което е със знамето на Великобритания, и се настанява на пътеката на кралската ложа. И в 77-ата минута Джеф Хърст вкарва единствения гол.

Но точно от този инцидент се стига до картоните. Измисля ги британският съдия Кен Астън, докато стои на светофар. Тогава му идва идеята, че може да има нещо толкова ясно както пътните правила. А съпругата му Мери у дома му предлага две картончета - жълто и червено. И на следващото световно вече има картони.

По ирония на съдбата Антонио Ратин почина само няколко часа преди победата на Аржентина над Швейцария на световното.

1986 г.:

Божията ръка

4 години след войната за Фолкландските (Малвинските) острови се ражда и най-великият мач Аржентина - Англия.

115 000 зрители са на “Ацтека”. И в 51-ата минута великият Диего Армандо Марадона и съдиите съсичат британците с гол с ръка. Която по-късно самият той нарича “божията”. За ужас на всички тунизиецът Али Бенасьор тича към центъра, а помощникът му Богдан Дочев също.

След само 4 минути зрителите виждат и най-великия гол в историята на световните. Марадона прави дрибъл от 60 метра, литва четирима англичани и вратаря Ширтън, за да прати топката в празна врата.

Голът на Гари Линекер бе само за утешение на англичаните.

1998 г.: черният

ден на Дейвид

Бекъм

И отново мач от елиминационната фаза. Още в 5-ата минута Дейвид Сиймън събори Диего Симеоне и от дузпа Габриел Батистута изведе Аржентина напред.

Но идва времето на 18-годишния Майкъл Оуен. Той надбягва защитата и е съборен. Алън Шиърър изравнява от 11-метровия. И след малко изящен пас на Бекъм към Оуен, акробатично спиране на топката, преодоляване на двама защитници и неспасяем удар в далечния ъгъл - 2:1 за британците. В самия край на първата част след разиграване от пряк свободен удар Хавиер Дзанети прави 2:2.

Идва обаче 47-ата минута. Симеоне събаря Бекъм, като му влиза отзад с тяло. Вече на тревата Дейвид го рита и е изгонен. Англичаните твърдят пред съдията Ким Милтон Нилсен, че не е имало удар, но той е безкомпромисен.

След години Симеоне ще си признае, че точно това е търсел в ситуацията.

А Бекъм изпада в емоционална криза. “Всеки ден бях обиждан, псуван. Не знам как оцелях”, казва той в сериала по “Нетфликс”. “Не можех да ям, не можех да спя”, допълва той.

Англичаните обаче не се предават. И дори вкарват гол с човек по-малко, но той е отменен.

Стига се до дузпи и пропуските на Пол Инс и Дейвид Бати са фатални за британците и те се прибират у дома. За Аржентина пропуска само Ернан Креспо, но Серхио Берти, Хуан Себастиан Верон, Марсело Гаярдо и Роберто Аяла са безпощадни.

2002 г.:

отмъщението

на Бекс

Двата отбора се събират в една група. ФИФА назначава Пиерлуиджи Колина за съдия. Отборът на Марсело Биелса е пълен със звезди, владенето на топката е 66%. Но англичаните са изключителни на контри заради пасовете на Пол Скоулс и бързината на Майкъл Оуен. И това е предостатъчно.

Всичко се решава от спорна дузпа срещу Майкъл Оуен.

“В този момент той бе повече аржентинец от мен. Дори не го докоснах, а тръгна да пада”, спомня си Маурисио Почетино, който е наказан за нарушението.

Дузпата е вкарана от Дейвид Бекъм. Огромна лична победа.

“Никога не съм бил нервен преди изпълнение. Но тогава спрях да дишам. Цялата ми кариера мина през главата ми. И бих. След 4 години планина се срина от плещите ми”, обяснява Бекс.

1998 г.: Испания

рухва за 9 мин

Единственият двубой на световни между Франция и Испания на световни, завършил с категоричен успех на французите, които в крайна сметка ще спечелят и световната титла.

Давид Вия откри за Испания още в 28-ата минута на стадиона в Хановер. Само 3 минути по-късно Франк Рибери изравни.

И когато всички очакваха продълженията, в 83-ата минута Патрик Виера изведе Франция напред. И във втората минута на добавеното време, дадено от Роберто Розети, Зинедин Зидан успокои своите с третото попадение във вратата на Фабиен Бартез.