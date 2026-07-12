Фенове: FIFA = Fix It For Argentina

В 11 от 13 последни мача все нещо е в полза на южноамериканците

Фенове по цял свят се обединиха в мнението, че абревиатурата FIFA на световната футболна федерация трябва вече да се чете Fix It For Argentina (Уреди го за Аржентина).

Някои намериха факти, че 11 от последните 13 мача на южноамериканците на световни първенства е имало съдийско решение в тяхна полза.

Всичко започва при загубата от Саудитска Арабия на предишното световно, когато им бе подарена дузпа. Срещу Мексико след това няма нищо за отбелязване. Срещу Полша - нова дузпа. Почивка в двубоя с Австралия и след това изригване срещу Нидерландия - дузпа, пропуснат червен картон за Аржентина и изгонен играч на противника, истински съдийски хеттрик. Срещу Хърватия на 1/2-финала нова дузпа и с Франция на финала - още един 11-метров и съмнителен гол. На това първенство срещу Алжир дойде спестеният картон на Меси. След това поредната дузпа с Австрия, още една с Йордания. Нередовно попадение срещу Кабо Верде, но кой да брои. Срещу Египет - истинска съдийска ванханалия: дузпа, отменен гол на съперника за нарушение пред неговото наказателно поле, гол от засада и накрая недаден 11-метров за съперника.

На мача с Швейцария дойде ситуацията в 72-ата минута, когато бе отменен жълт картон на Паредес и вместо това вдигнаха втори жълт на Бреел Емболо за симулация.

Португалският рефер Пинейро вдига втория жълт картон на Бреел Емболо, който се държи за главата след решението на реферите, поредното за Аржентина.

“Знам, че ФИФА ще защити своя съдия, но това правило съсипа играта ни днес. Невероятно болезнено е да бъдем елиминирани по този начин. За съжаление, трябва да го приемем”, заяви наставникът на швейцарците Мурат Якин.

Швейцарският треньор заяви, че отборът му не се е отказал от борбата, въпреки че е останал с 10 души, като заяви: “Този отбор има голяма страст. Въпреки че бяхме с един човек по-малко, дадохме всичко на терена. Изключително много се гордея с всичките си играчи”.

Доста хора не бяха съгласни с показания втори жълт картон, в това число и коментаторът на швейцарската телевизия Саша Рюфер, който беше бесен и нарече съдийското решение “скандал”.

Правилата обаче бяха изменени преди финалите на световното първенство и в този случай са ясни: видеосъдията се намесва в този момент, защото Паредес първоначално е получил предупреждение за оспорването. ВАР трябва да се намеси, ако грешният играч получи картон за действие - както в този случай, и така се прилага правилото за уточняване на сгрешената самоличност.

Изгоненият от терена Бреел Емболо се разплака след червения картон и беше утешен от съотборниците си, преди да напусне терена. А Якин каза, че нападателят е съсипан.

“Той беше фаулиран много пъти и имаше няколко много добри момента в този мач, но след това не можа да помогне на отбора повече”, каза Якин. “Не го обвинявам. Очевидно е, че е съсипан, защото не можа да помогне на отбора. Това беше съдийска грешка.”

Емболо стана едва четвъртият в историята изгонен за симулация в историята на световните и първият от 2006 г., когато бе пратен под душовете Асамоа Гиян.

Интересното е, че и двата мача между съперниците на световни стигат до продължения и завършват в полза на Аржентина.

Южноамериканците са безпощадни, стигне ли се до продължения или дузпи с 11 успеха от 13 двубоя.

Лионел Меси записа 10-а асистенция на световното, като винаги се е разписвал различен играч.

Хулан Алварес има вече 5 гола на световни, като и петте са в елиминации. Той се изравни по този показател с великия Диего Марадона, като пред тях е единствено Меси със 7.

