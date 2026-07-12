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Колумбиец не се прибра с отбора, за да не последва съдбата на убития Ескобар през 1994 г.

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Хаминтон Кампас отказа да се прибере в Колумбия. Снимка: Ройтерс

Звездата на Колумбия Хаминтон Кампас не се е качил на чартърния полет Ванкувър - Богота, който прибра националния тим от световното, за да не го сполети съдбата на Андерс Ескобар след първенството през 1994 г.

Кампас имаше шанс да вкара гол на Швейцария при нулевото равенство на 1/8-финала, но шест минути преди края на продълженията прати топката над напречната греда от чисто положение.

Той вкара една от дузпите след това, но Колумбия загуби с 3:4.

След мача Кампас е бил залят със заплахи в социалните мрежи.

Не е ясно дали той е останал в Северна Америка или с друг полет е стигнал до Аржентина, където играе за "Розарио Сентрал".

На световното в САЩ през 1994 г. Андерс Ескобар си вкара автогол в мача от груповата фаза със САЩ. След завръщането на отбора той бе застрелян в дискотека в Меделин, след като бе обявен за обществен враг №1.

Хаминтон Кампас отказа да се прибере в Колумбия.
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