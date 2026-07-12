България си тръгна от Лигата на нациите със загуба №10

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Най-младият отбор във волейболната Лига на нациите при дамите - българският, си тръгна от комерсиалната надпревара след загуба №10 от 12 мача.

По-рано днес стана ясно, че съставът на италианския селекционер Марчело Абонданца няма шанс да се измъкне от последното 18-о място и да се спаси. Това направи дебютантът Украйна след 3:0 над Белгия.

На раздяла националките паднаха в Белград с 0:3 (20:25, 20:25, 15:25) от Германия. В първия гейм България поведе с 5:2, но настроението липсваше и германките обърнаха до 10:11. От тогава те доминираха, а серия от четири точки им донесе 20:14 и с това реално частта приключи.

България отново поведе във втория гейм – 4:0, но предаде инициативата. Германия обърна за 8:7 и в последствие спечели с 25:20. В последната Бундестимът поведе с 8:4, а после и 15:8, за да завърши гейма с с 25:15. Най-резултатна за България бе Дарина Нанева с 11 точки, а за германките Лена Киндерман вкара 18.

България остана с две победи в турнира - срещу Доминиканска република и Украйна.

За националките следва подготовка за европейското първенство през август.

Следващото лято те ще се борят за връщане в Лигата на нациите чрез Европейската лига.