Бленджини определи състава на България за решителния турнир от Лигата на нациите в Чикаго

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Селекционерът Джанлоренцо Бленджини определи състава на националния отбор на България за третата и последна седмица от Волейболната лига на нациите (VNL). Представителният ни тим ще участва в турнира в Чикаго (САЩ), където ще се реши кои отбори ще намерят място във Финалната осмица на надпреварата.

Към момента България заема осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки. За финалния турнир в Нинбо се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.

Сред избраниците на Джанлоренцо Бленджини за третата седмица на турнира отново е Жасмин Величков. По време на втората той бе част от националния отбор за волейболисти под 22 години, който участва на европейското първенство в Албуфейра, а в състава за турнира в Любляна (Слвн) на негово място бе включен Георги Татаров.

В Чикаго националите ще разчитат на сериозна подкрепа от трибуните, където се очаква многобройно присъствие на български фенове.

Програма на България:

15 юли, 20:00 ч - България - Полша

18 юли, 0,00 ч - България - Китай

19 юли, 4,00 ч - България - САЩ

20 юли, 0,00 ч - България - Франция

Състав на България за турнира в Чикаго:

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Посрещачи:

Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков

Диагонал:

Венислав Антов

Либеро:

Дамян Колев, Руси Желев