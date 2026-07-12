Бленджини определи състава на България за решителния турнир от Лигата на нациите в Чикаго

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини определи състава на националния отбор на България за третата и последна седмица от Волейболната лига на нациите (VNL). Представителният ни тим ще участва в турнира в Чикаго (САЩ), където ще се реши кои отбори ще намерят място във Финалната осмица на надпреварата.
Към момента България заема осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки. За финалния турнир в Нинбо се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.
Сред избраниците на Джанлоренцо Бленджини за третата седмица на турнира отново е Жасмин Величков. По време на втората той бе част от националния отбор за волейболисти под 22 години, който участва на европейското първенство в Албуфейра, а в състава за турнира в Любляна (Слвн) на негово място бе включен Георги Татаров.
В Чикаго националите ще разчитат на сериозна подкрепа от трибуните, където се очаква многобройно присъствие на български фенове.
Програма на България:
15 юли, 20:00 ч - България - Полша
18 юли, 0,00 ч - България - Китай
19 юли, 4,00 ч - България - САЩ
20 юли, 0,00 ч - България - Франция
Състав на България за турнира в Чикаго:
Разпределители:
Симеон Николов, Стоил Палев
Посрещачи:
Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков
Диагонал:
Венислав Антов
Либеро:
Дамян Колев, Руси Желев