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Легендите на футбола и баскетбола Димитър Димитров и Петко Маринов очакват титла за Франция

Велизар Маджаров

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Петко Маринов и Димитър Димитров-Херо Снимка: авторът

Две спортни легенди се срещнаха на роден бургаски терен в разгара на летния сезон.

Баскетболното величие като състезател и треньор Петко Маринов и именитият футболен спец Димитър Димитров- Херо, са не само съграждани, но и приятели, а общите теми за разговор са безбройни.

Някои са болезнени, но повечето са позитивни и почти всичките са свързани със спорта.

"Много приятна, непланирана среща. Бъбрихме си 2 часа и за миналото и за настоящето. Една от големите теми безспорно беше световното по футбол, което е в разгара си. Аз съм за Франция за шампион", призна Петко Маринов.

"Единодушни сме, моят фаворит също са "петлите", разкри Херо, като не скри, че по" болната му тема" съдийството има доста забележки до сега на мондиала.

Петко Маринов и Димитър Димитров-Херо Снимка: авторът

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