15 факта за Сене Ламенс - обществен враг №1 в Белгия

Сене Ламенс беше антигероят в четвъртфинала срещу Испания. В 88-ата минута Пау Кубарси отправи далечен удар, който белгийският вратар отби доста неудачно, а резервата Микел Мерино вкара отскочилата топка. Испания спечели с 2:1 и се класира за полуфиналите.

Ламенс беше принуден да влезе в игра. През второто полувреме титулярят Тибо Куртоа контузи мускул на бедрото и плачеше от болка, затова треньорът Руди Гарсия го смени (въпреки че по-късно Куртоа каза, че е можел да играе). Ламенс беше вкаран спешно и малко преди последния съдийски сигнал именно той направи грешката, която подпечата съдбата на Белгия.

Ето 15 факта за 24-годишния вратар на “Манчестър Юнайтед”, който очевидно в момента се бори да не е най-мразеният човек в родината си.

1. Ламенс има само два мача за Белгия преди световното първенство. Той дебютира в мъжкия национален отбор едва през ноември 2025 г. при разгрома със 7:0 над Лихтенщайн. Сене изигра още един мач през пролетта, така че пристигна на мондиала без значителен международен опит.

2. Ламенс е титулярен вратар на “Манчестър Юнайтед”. В първия си сезон в Англия той изигра 32 мача от Висшата лига, направи 79 спасявания и запази осем чисти мрежи. Само за няколко месеца надмина конкуренцията и затвърди позицията си на титулярен вратар.

3. Висшата лига обяви трансфера му за най-добрия на сезона. Младият вратар получи наградата заради резултатите от сезон 2025/2026, въпреки че преминаването му от Белгия първоначално изглеждаше като рискова дългосрочна инвестиция.

4. “Юнайтед” плати приблизително 18 милиона паунда за Ламенс. Той се присъедини от “Антверпен” в последния ден на летния трансферен прозорец през 2025 г. и подписа договор до юни 2030 г. “Червените дяволи” избраха младия белгиец, въпреки че обмисляха и кандидатури на по-опитни играчи.

5. Преди да се премести в Манчестър, той прекара само един пълен сезон като титулярен вратар номер едно. В “Антверпен” остана в сянката на Жан Бутез и участваше само от време на време в първенството. Сене стана основен вратар през сезон 2024-2025, а през следващото лято премина във Висшата лига.

6. В Белгия Ламенс направи повече спасявания от всеки друг вратар в топ 10 лигите. През сезон 2024/2025 той спаси 173 удара и едновременно с това стана лидер в белгийската лига по сухи мрежи. Именно изключителното му представяне при дузпите до голяма степен убеди “Юнайтед” да заложи на него.

7. Ламенс се смята за специалист по 11-метровите. В редовния сезон на белгийското първенство 2024/2025 той спаси четири от шест дузпи – най-добър резултат в турнира. До лятото на 2026 г. той отрази общо осем в официални мачове.

8. Израства в семейство, тясно свързано с първия му клуб. КРС “Бамбрюж”, където баща му Еди играе преди това. Прачичото на вратаря е почетен председател на клуба, чичо му става спортен директор, а по-големият му брат Том продължава да играе в по-ниските лиги на Белгия.

9. Като дете Ламенс е бил нападател, но се премества на вратата, защото не обича да тича. Според по-големия си брат Сене не е харесвал и че полевите играчи много по-често ги сменят. Около десетгодишна възраст той най-накрая избира вратарските ръкавици.

10. Ламенс има гол с глава срещу “Реал” (Мадрид) в 95-ата минута. През декември 2019 г. 17-годишният вратар на “Брюж” навлиза в наказателното поле на противника за последния корнер и отбелязва изравнителния гол в мач от Шампионската лига за младежи до 21 години. Равенството 2:2 помага на белгийците да се класират за елиминациите.

11. В първия си професионален отбор - “Брюж”, Ламенс е спрян от Симон Миньоле. Сене стига до мъжкия отбор, но през няколко години играе само четири официални мача за тях. Не желае да чака напускането на дългогодишния номер и се премести в “Антверпен” през лятото на 2023 г., където възражда кариерата си.

12. Преди мачове Ламенс слага нови ръкавици в джакузи. Той ги накисва в топла вода за около половин час, за да омекоти материала и да подобри сцеплението си с топката. Възприел е този необичаен ритуал от Миньоле.

13. Ламенс води дневник и анализира играта си в него. Той си води бележки преди и след мачове, документира подробности за подготовката и анализира взетите решения. Според вратаря това му помага да изчисти главата си и да остане спокоен под напрежение.

14. Любимата книга на Ламенс е “Алхимикът” и рядко гледа футбол в свободното си време. Отдава това на желанието си да се откъсне психически от работата. Вместо да гледа футбол, той предпочита книги и да гледа други спортове, включително изучава подготовката на Коби Брайънт и ЛеБрон Джеймс.

15. Братът на Ламенс го съветва да откаже трансфер в “Манчестър Юнайтед”. Том се опасява, че огромният натиск на “Олд Трафорд” ще попречи на Сене да реализира потенциала си и смята “Галатасарай” за по-логичен вариант: ще има конкуренция за трофеи, мачове в Шампионска лига и почти гарантирано място в отбора. Самият Ламенс все пак избра Манчестър – клубът го убеждава, че наистина вярва в него.

Тибо Куртоа подкрепи младия си колега след мача срещу Испания: “Теренът беше много сух – той просто нямаше късмет. В крайна сметка това е футбол. Няма нужда да се нахвърлят върху него. Той е страхотен вратар, имаше фантастичен сезон в “Манчестър Юнайтед” и не заслужава такава критика.”