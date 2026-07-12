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https://www.24chasa.bg/sport/article/23212843 www.24chasa.bg

България се приближи до 1/2-финал на европейското до 18 г. след 3:0 над Белгия

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Снимка: БФВ

Националният тим за волейболисти до 18 години спечели с 3:0 срещу Белгия (25:22, 25:23, 25:19) петия си мач от груповата фаза на европейското първенство в Италия и така се приближи до участие в полуфиналите.

Първите две позиции в крайното подреждане на потока дават право на участие в топ 4, а нашите, които са лидера, биха убедително пряк конкурент -  третия до днес в класирането Белгия.

Най-резултатен сред възпитаниците на селекционера Мирослав Живков бе Никола Градинаров с 13 точки, а Адриан Ганев завърши с 8.

България и Франция имат на върха 4 успеха, 1 загуби, 12 точки и еднаква разлика в геймовете 13:5.

Нашите обаче са с предимство заради по-добро точково съотношение.

Следващият мач на България е срещу Чехия на във вторник от 16,00 ч. Съперникът също е конкурент за първите 2 места, като в момента е трети с 3, 2, 8.

В последната си среща националите играят с Испания в сряда.

Снимка: БФВ

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