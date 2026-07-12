Яник Синер не дава купата, победи (по навик) Александър Зверев и пак е шампион на "Уимбълдън"

10 победи поред.

Толкова има вече Яник Синер срещу Александър Зверев. Последната (засега) обаче се оказа с много по-висока стойност, защото на само е под №100 в "Големият шлем", но и донесе на водача в световната ранглиста по тенис нова титла от "Уимбълдън".

Бившият шампион по ски на Италия от Южен Тирол обърна 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 родения в Хамбург руснак и влезе в много елитен клуб. Синер стана едва 10-ият в модерната история на този спорт, защитил титлата в най-стария турнир в света. Преди него на "Уимбълдън" това постигнаха Роджър Федерер, Бьорн Борг, Новак Джокович, Пийт Сампрас, Род Лейвър, Джон Макенроу, Джон Нюкъмб, Борис Бекер и Карлос Алкарас.

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън, която е патрон на турнира, по традиция връчи купите.

По-малкият от братята Звереви за първи път стигна финал на "Уимбълдън" и не му стигна една крачка, за да направи дубъл след титлата си от "Ролан Гарос", където най-после стана шампион в "Големият шлем". Така Германия остана без титла на тревата в британската столица от 1991 г., когато спечели Михаел Щих.