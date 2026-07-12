Мартина Навратилова се разплака за голямата си съперничка Крис Евърт, която се бори с рак за трети път

Тенис легендата Мартина Навратилова се разплака за голямата си съперничка Крис Евърт, която за трети път е диагностицирана с рак на яйчниците.

Евърт и Навратилова са две от най-великите тенисистки на всички времена и се радваха на емблематично съперничество през цялата си кариера, което по-късно прерасна в приятелство за цял живот.

И двете са се борили с рака през последните години, а миналия месец Евърт сърцераздирателно разкри, че е била диагностицирана с рак на яйчниците за трети път, пише "Дейли мейл".

И по време на отразяването на полуфиналите на жените на Уимбълдън по BBC в четвъртък, водещата Клеър Болдинг за кратко смени темата на разговора на Евърт, споделяйки любовта и подкрепата си към американката, преди да попита Навратилова как се справя.

Навратилова отговори: „Крис току-що започна лечението. Трудно е, не мога да говоря за това, без да плача, защото току-що разбрахме преди турнира, че ракът се е върнал, но тя ще се оправи. Тя е изключително здрава.

„Говорих с нея миналата седмица, тя звучеше толкова силна и сякаш аз съм слабата тук. Тя е шампионка."

Колежката ѝ тенис икона Били Джийн Кинг също беше в студиото и разкри новината за собствения си неотдавнашен разговор с Евърт.

Тя добави: „Невероятно е. Тя каза: „Били, може да имам това още шест пъти, това изобщо не е смъртна присъда". Тя е толкова смела."

Еверт разкри в дните преди Уимбълдън, че е претърпяла операция след завръщането на рака на яйчниците си.

18-кратната носителка на титли от Големия шлем, на 71 години, която се е борила с болестта преди това през 2021 и 2023 г., сподели, че ще направи крачка назад от професионалните си ангажименти, тъй като започна химиотерапия.

„Винаги съм вярвала в това да бъда открита и честна за моето здравословно пътуване", каза тя. „Миналия уикенд, след като се подложих на компютърна томография и позитронна томография, научих, че ракът на яйчниците ми се е завърнал."

Еверт трябваше да присъства на Уимбълдън, но след сърцераздирателната си диагноза този план беше отложен.

„Вече претърпях операция като първа стъпка в лечението и възстановяването си и ще започна химиотерапия през следващите седмици", продължи тя.

„Поради това няма да присъствам на Уимбълдън тази година и ще се оттегля от професионалните си ангажименти през следващите няколко месеца, за да се съсредоточа върху здравето си.

„Ракът на яйчниците е безмилостен, но ще остана оптимистично настроена и решителна да продължа да се боря с тази битка.

„Дълбоко съм благодарна на моя медицински екип, семейството ми, приятелите и всички, които се обърнаха към мен с доброта и насърчение. Очаквам с нетърпение да видя всички отново скоро."

Еверт беше диагностицирана за първи път с рак на яйчниците, свързан с BRCA, през декември 2021 г. Тя завърши химиотерапия през май 2022 г., казвайки на обществеността, че лекарят ѝ е уверен, че болестта няма да се върне, защото е открита рано.

В началото на 2023 г. трикратната шампионка на Уимбълдън сподели, че е в ремисия. Само месеци по-късно обаче тя разкри, че ракът ѝ се е върнал.

„Въпреки че това е диагноза, която никога не съм искала да чуя, отново се чувствам щастлива, че беше открита рано", каза тя в изявление от декември 2023 г. „Насърчавам всички да знаят семейната си история и да се застъпват за себе си. Ранното откриване спасява животи. Бъдете благодарни за здравето си през този празничен сезон."

Първата диагноза рак на Еверт през януари 2022 г. дойде две години след като тя загуби сестра си от болестта на 62-годишна възраст.

Неотдавнашното емоционално съобщение на Еверт дойде само дни след излизането на документалния ѝ филм в Netflix с Навратилова - Крис и Мартина: Финалният сет.

Двете велики тенисистки, чието ожесточено съперничество на корта е легендарно, откровено обсъдиха съвместните си битки с рака.

Навратилова беше диагностицирана с рак на гърлото в първи стадий и рак на гърдата в ранен стадий през януари 2023 г., но успя да се пребори.