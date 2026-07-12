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Тадей Погачар: Да спрем състезанията през юли и август в райони с голяма жега

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Матьо ван дер Пул спечели 9-ия етап в голямата жега. Снимка: Ройтерс

Голямата звезда на световното колоездене Тадей Погачар направи революционно предложение за промяна, с която да се избегне рискът състезателите да карат в екстремна жега. 

Според словенеца възможният изход от ситуацията е да няма стартове през юли и август в райони с прекалено високи температури. Друг вариант е да се става в 5 часа сутринта и колоната да потегля по маршрута не по-късно от 8. 

Погачар говори след 9-ия етап от обиколката на Франция, който бе съкратен с 30 км заради горещината. Победител стана добре познатият Матьо ван дер Пул (Нид), който надхитри в спринта останалите от откъсналата се група. 

Погачар ще бъде с жълтата фланелка и в следващия етап - за 59-и път, като така изравни друг четирикратен шампион - Крис Фрум. Мигел Индурайн е с 60, Бернар Ино със 79, а начело е легендарния Канибал Еди Меркс, който в 111 етапа е стартирал като водач в генералното класиране. 

Матьо ван дер Пул спечели 9-ия етап в голямата жега. Снимка: Ройтерс

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