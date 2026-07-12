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Пълен стадион чака ЦСКА за реванша в Северна Ирландия

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Снимка: Георги Палейков

В “Дери Сити” явно се ентусиазираха, че могат да продължат в европейските клубни турнири, след като загубиха само 2:3 от ЦСКА в първия мач от стартовия квалификационен кръг за Лига Европа в София.

Пуснатите в продажба билети за местните фенове в Северна Ирландия много бързо бяха продадени - над 1000 само след края на първия двубой.

Реваншът на стадион “Брендиуел” в Дери е в четвъртък от 20,30 часа българско време.

За “червените” фенове са отпуснати 300 билета с места в три блока на трибуните. Пропуските са на цени между 15 и 25 паунда и могат да бъдат закупени единствено онлайн на официалния сайт CSKA.bg, но и те свършиха.

Снимка: Георги Палейков

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