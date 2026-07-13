Гьоко Хаджиевски: "Спартак" (Вн) вече има добър потенциал (Снимки)

Спасилият се от изпадане "Спартак" (Варна) явно взема мерки да не му се налага отново до последно да трепери за оставането си в елита.

„Соколите" привлякоха 15 нови играчи. Сред тях е завърналият се от Япония топ нападател на отбора Ахмед Ахмедов. Останалите са Джоуи Тшитоку, Георги Трифонов, Джонатан Хуртадо, Антон Иванов, Хосе Антонио Буа, Закария Тиндано, Кристиян Йовов, Томаш Силва, Вашку Оливейра, Рикардо Соуса, Давид Валверде, Бубакар Хане, Анхел Гомес и дошлият от градския съперник "Черно море" вратар Пламен Илиев.

Старши треньорът Гьоко Хаджиевски похвали момчетата си за играта при 7:3 над втородивизионния "Добруджа" в последната контрола, която бе и официално представяне за новия сезон.

„Направихме добра подготовка, но през последните дни към нас се присъединиха много нови играчи и всеки от тях се намира в различен етап на адаптация. Затова е нормално да има известен дисбаланс. Отборът има потенциал и това се вижда. Преди нямахме голям избор, а сега разполагаме с по двама-трима футболисти на всеки пост, което е много добре за нас и ще повиши конкуренцията в състава.

Ахмед Ахмедов е класен футболист и ще помогне много за повишаването на ефективността в нападение.

Що се отнася до Георг Стояновски (внукът на наставника), към него има интерес, но ръководството е по-добре запознато със ситуацията.

Димо Кръстев е с мускулно разтежение. Тренира усилено и има голямо желание да бъде на разположение още за първия мач от новото първенство", коментира Хаджиевски. 71-годишният специалист за първи път работи у нас през сезон 1993/1994, когато бе начело на ЦСКА.