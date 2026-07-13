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В Гърция: Трансферна греда за "Лудогорец"

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В Гърция: Трансферна греда за "Лудогорец"

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Петър Станич Снимка: Startphoto.bg

Трансферът на сръбския атакуващ полузащитник на „Лудогорец" Петър Станич в „Олимпиакос" пропадна, съобщават гръцки медии.

Въпреки че клубовете постигнаха устно споразумение за сума от 9 милиона евро (с бонусите), преговорите бяха спрени заради агента на футболиста. Той е шокирал ръководството на гръцкия гранд с искане за годишна заплата от 1,5 милиона евро.

„Олимпиакос" е прекратил разговорите поради раздразнение от настъпилите усложнения. „Лудогорец" ще трябва да разгледа други оферти за Станич или да го задържи за предстоящия сезон.

Гръцкият клуб бързо намери заместник на сърбина и се насочи към по-изгодни опции.

Едната е Жота Силва. 26-годишният португалец идва от „Нотингам Форест" под наем за една година с опция за откупуване. Той е оценен като по-добра и мултифункционална придобивка, тъй като може да играе и като крило.

Клубът преговаря за личните условия и с опитните полузащитници Марсело Брозович (Хър) и Софиян Амрабат (Мар).

Петър Станич

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