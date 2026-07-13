Светлина в тунела за България, ще правят световното с 64 отбора

При липсата на реален шанс българският национален отбор по футбол да се класира за голям форум от САЩ дойде новина, която дава някаква надежда, че това може да се промени.

След 1/4-финалната фаза на световното първенство, което за първи път се провежда във формат с 48 отбора, президентът на ФИФА Джани Инфантино заговори за нова раздуване на бройката.

“Съвсем спокойно мога да си представя още едно разширяване на световното до 64 държави. Идеята определено трябва да бъде разгледана след този турнир”, заяви 56-годишният швейцарец.

Обикновено когато той квалифицира някоя идея като интересна, тя се осъществява. Особено като става дума за в случая, образно казано, разширяване на пазара и още финансови притоци за ФИФА.

“Целият свят трябва да може да мечтае за световно първенство, а не само Европа и Южна Америка. Разширяването сега е огромен успех. Можете да видите, че качеството на отборите като цяло е изключително високо и става все по-високо по целия свят”, натърти Инфантино. Неговата политика винаги е била да се хареса на Африка и Азия, като с увеличаване на квотите за тези 2 огромни континента да си гарантира тяхната подкрепа.

При сегашния вариант се играят 104 мача за 5 седмици, а за 64 отбора ще са необходими 128 срещу. Групите ще са 16 и първите 2 тима в крайното класиране ще отиват на 1/16-финалите. Мондиал 2030 ще се играе в Испания, Португалия, Мароко, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

При 210 членки на ФИФА със световно с 64 участници почти 1/3 от тях ще играят на финалите.

Светлината в тунела за България обаче е съвсем лека. Едно, че квотите на Европа няма да набъбнат много, и второ - на фона на представянето на 48-те отбора може би единствено срещу Кюрасао и Катар може да се прогнозира победа за националите.

