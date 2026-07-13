След отпадането на Бразилия Неймар се пуска на голям покер турнир с вход $ 10 000

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Бразилската мегазвезда Неймар прекарва почивката си в САЩ, след като страната му отпадна на 1/8-финалите на световното първенство от Норвегия (1:2).

Футболистът взе участие в един от турнирите от Световните серии по покер (WSOP) - най-престижният покер форум в света, който се провежда ежегодно в Лас Вегас. Входната такса за участие е 10 хиляди долара.

Официалният профил на турнира в социалните мрежи публикува пост по повод пристигането на бразилеца: „Добре дошъл на WSOP 2026, Неймар Жуниор. Суперзвездата на бразилския футбол се включи в турнира $10,000 Six-Max около седмица след като страната му отпадна от световното първенство по футбол".

Клубът на Неймар „Сантос" по-рано съобщи, че играчът ще се завърне в отбора на 17 юли. Договорът на нападателя е валиден до края на текущата година.