ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, класирания и програма на световното пър...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23213287 www.24chasa.bg

7 сърдечни удара в Буенос Айрес по време на мача с Швейцария, единият смъртоносен

1152
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

51-годишен фен е починал от инфаркт по време на мача между Аргентина и Швейцария от четвъртфиналите на световното първенство през 2026 г. (3:1). Пристигналите на място спешни медици са се опитали да реанимират мъжа, но впоследствие са констатирали смъртта му.

Както съобщава изданието Ambito, позовавайки се на Службата за спешна медицинска помощ в Буенос Айрес (SAME), по време на срещата и последвалите празненства в столицата на Аржентина още шестима души са получили сърдечни удари и други спешни състояния, свързани със сърцето.

Сред регистрираните случаи е имало оплаквания от болки в гърдите, затруднено дишане, припадъци и симптоми, характерни за остър коронарен синдром. 45-годишен мъж е бил откаран в болница, след като се оплакал от болки в гърдите, нарушения в говора и изтръпване на едната ръка. Половин час по-късно 41-годишен мъж е загубил съзнание - на него му е оказана помощ на място и не се е наложила хоспитализация. Помощ е била оказана и на 86-годишна жена със сърдечни заболявания, която е намерена в безсъзнание.

Работата на медиците е продължила през цялата нощ. 74-годишна жена, оплакваща се от болки в областта на сърцето и затруднено дишане, е била транспортирана в болница. 48-годишен мъж с болки в гърдите също е бил хоспитализиран. Последният регистриран случай е на 38-годишна жена със затруднено дишане, която също е била откарана в същата болница.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)