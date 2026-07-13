7 сърдечни удара в Буенос Айрес по време на мача с Швейцария, единият смъртоносен

51-годишен фен е починал от инфаркт по време на мача между Аргентина и Швейцария от четвъртфиналите на световното първенство през 2026 г. (3:1). Пристигналите на място спешни медици са се опитали да реанимират мъжа, но впоследствие са констатирали смъртта му.

Както съобщава изданието Ambito, позовавайки се на Службата за спешна медицинска помощ в Буенос Айрес (SAME), по време на срещата и последвалите празненства в столицата на Аржентина още шестима души са получили сърдечни удари и други спешни състояния, свързани със сърцето.

Сред регистрираните случаи е имало оплаквания от болки в гърдите, затруднено дишане, припадъци и симптоми, характерни за остър коронарен синдром. 45-годишен мъж е бил откаран в болница, след като се оплакал от болки в гърдите, нарушения в говора и изтръпване на едната ръка. Половин час по-късно 41-годишен мъж е загубил съзнание - на него му е оказана помощ на място и не се е наложила хоспитализация. Помощ е била оказана и на 86-годишна жена със сърдечни заболявания, която е намерена в безсъзнание.

Работата на медиците е продължила през цялата нощ. 74-годишна жена, оплакваща се от болки в областта на сърцето и затруднено дишане, е била транспортирана в болница. 48-годишен мъж с болки в гърдите също е бил хоспитализиран. Последният регистриран случай е на 38-годишна жена със затруднено дишане, която също е била откарана в същата болница.