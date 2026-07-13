Джокович: Кибиците да не ми броят титлите

Кибиците да не се обаждат.

Образно казано, това е мнението на Новак Джокович по повод коментарите какво още трябва да спечели в тениса.

Сърбинът отпадна на полуфинал на “Уимбълдън” след 4:6, 4:6, 4:6 с шампиона и водач в ранглистатата Яник Синер (Ит).

“Разберете, че 25-ата титла от “Големият шлем” не е най-важната цел в живота ми. Много хора непрекъснато ме тормозят, но същото се отнася и за мои близки и за медии. Напълно съм наясно, че всички те искат аз да имам 25 титли от “Големият шлем”. Аз също искам, но не мисля непрекъснато за това. Вижте, нека да бъдем реалисти.

Това вече започна да ме дразни, защото в един момент се чувствам като човек, който реално не е постигнал нищо сериозно и върху когото трябва да се оказва допълнително напрежение. Все едно 24 титли не са достатъчни, но и да станат 25, пак ще се очакват още, все едно 100 спечелени турнира са малко, а трябват 110, 400 седмици като №1 в световната ранглиста не стигат, трябва да станат 1000”, каза Джокович.