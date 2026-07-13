ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сбогуваме се с космонавта Александър Александров (...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23214104 www.24chasa.bg

Григор Димитров остава 146-и в света, рекордно класиране за Иван Иванов

2836
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Григор Димитров

 Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста по тенис при мъжете на АТП.

Българинът достигна до четвъртия кръг на "Уимбълдън", където отпадна от британеца Артър Фери с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) в близо четиричасов мач. Тъй като повтори постижението си от миналата година, Димитров остава на 146-ата позиция в класацията с 407 точки.

През тази седмица първата ракета на България ще се изправи срещу чеха Далимор Свърчина на турнира на клей в Бощад (Швеция).

Сред българите най-голям прогрес бележи 17-годишният Иван Иванов, който се изкачва със 70 позиции до рекордната за кариерата си 584-та, след като достигна до четвъртфиналите на "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания), където се превърна в най-младия българин с победа в основната схема на подобна надпревара.

Италианецът Яник Синер запазва първата си позиция в ранглистата с 13450 точки след защитата на титлата си на "Уимбълдън", докато финалистът Александър Зверев (Германия) се изкачва до второто място, изпреварвайки Карлос Алкарас (Испания), който все още се бори с контузия в китката.

Григор Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)