Божидар Саръбоюков и Радина Величкова сред звездите на турнира в памет на Йорданка Аризанова

Божидар Саръбоюков и Радина Величкова са сред големите имена в Мемориалния турнир „Йорданка Аризанова", който ще се проведе на 14 юли (вторник), на стадион „Пловдив".

След завръщането си от Монако Саръбоюков отново ще зарадва българската публика с изява у нас. Европейският шампион в зала зае четвърто място на турнира от Диамантената лига в петък, като постави национален рекорд на открито в скока на дължина – 8.36 м. Само десет дни по-рано, отново в Пловдив, звездата на българската атлетика постигна 8.24 м, съобщиха от БФЛА.

Състезанието в скока на дължина при мъжете на Мемориалния турнир „Йорданка Аризанова" ще започне в 18:10 ч.

Другият основен акцент в програмата, която стартира в 16:00 ч., е бягането на 100 м. При жените ще се срещнат европейската шампионка на 100 м за девойки под 18 години Радина Величкова, представителка на клуба-организатор на състезанието СКЛА Ботев-Пловдив, и шампионката и рекордьорката на 60 м за девойки под 20 години Рая Димитрова.

Величкова вече се подготвя за участие на Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон (САЩ) през август. Димитрова започна по-късно летния сезон и е съвсем близо до покриването на норматива на 100 м за участие в шампионата.

При мъжете се очаква зрелищна среща между Никола Караманолов, Деян Цветанов и Атанаси Стоянов.

Парични премии ще получат петте най-силни резултата при жените и мъжете.

Надпреварата се организира от СКЛА Ботев-Пловдив със съдействието на Община Пловдив, а Българската федерация по лека атлетика е съорганизатор на турнира.

Йорданка Аризанова почина през 2024 г. на 76-годишна възраст. До последно тя беше до своите състезатели на стадиона.

Още като състезателка Аризанова се насочва към бяганията на средни и дълги разстояния. След края на активната си спортна кариера се посвещава на треньорската професия. Работи дълги години в Тракия-Пловдив, а впоследствие и в Тракия 96, където подготвя стотици млади атлети. Десетки от нейните възпитаници достигат до националните отбори на България.

В продължение на десетилетия Аризанова е една от най-емблематичните фигури в пловдивската и българската лека атлетика. В знак на признателност към нейния принос през 2025 г. в Пловдив е учреден мемориален турнир по лека атлетика, който носи нейното име и събира нейни възпитаници, колеги и млади състезатели.