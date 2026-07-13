България има нова №1 в тениса

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Новата първа ракета на България при жените се казва Елизара Янева.

Тя за пръв път в кариерата си влезе в топ 200 на световната тенис ранглиста.

19-годишната пловдивчанка вече заема 196-ата позиция в класацията, след като записа дебютно участие в квалификациите за "Уимбълдън", където постигна една победа и впоследствие отпадна във втория кръг от пресявките.

Досегашната №1 Виктория Томова отпадна още на старта. Така тя отстъпи с 30 позиции и е 204-а в новото издание на класацията.

Томова бе първа ракета в последните 7 г. (почти непрекъснато). Преди това 11 г. №1 бе Цветана Пиронкова.

Сред българките най-голям прогрес бележи Лиа Каратанчева, която се изкачва с 84 места до 388-ото. През миналата седмица тя достигна до полуфиналите на турнир в Хага (Нидерландия), където в четвъртфиналната фаза отстрани бившата номер 41 в света нидерландка Аранча Рус.

Арина Сабаленка (Беларус) запазва първото си място в челната десетка с 8550 точки