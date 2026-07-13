Германският футбол губи близо 10 млн. евро заради провала на световното

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Ранното отпадане на Германия от Световното първенство (на 1/16-финал от Парагвай) ще донесе на Германския футболен съюз (DFB) загуби от около 9,4 милиона евро. Федерацията е планирала бюджета консервативно, но печалба е била възможна само при достигане на финала.

В тази сума обаче не са включени разходите по треньорската рокада:

6,8 милиона евро обезщетения за уволнения Юлиан Нагелсман и щаба му.

Неизвестна сума за неустойка към „Ред Бул", за да бъде привлечен Юрген Клоп.

Въпреки финансовия удар касиерът на ГФС Щефан Грюнвалд поясни, че общият бюджет ще остане балансиран чрез свиване и коригиране на други проекти във федерацията.