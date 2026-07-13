Легенда поема Уругвай

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Легендата Диего Форлан, който бе избран за най-добрия футболист на мондиал 2010, е назначен за селекционер на Уругвай до март 2027 г. Краткосрочният договор се дължи на предстоящите президентски избори в местната футболна асоциация.

47-годишният специалист заменя аржентинеца Марсело Биелса след слабото представяне на страната на мондиал 2026 (отпадане в групите без записана победа).

Форлан е ръководил до момента уругвайските „Пенярол" и „Атенас".

Носил е екипите на „Манчестър Юнайтед", „Виляреал", „Атлетико Мадрид", „Интер" и клубове в Аржентина, Бразилия, Япония, Индия и Хонконг.

Има 36 гола за Уругвай в 112 мача (трети в историята). Печели Копа Америка през 2011 г. и става голмайстор на мондиал 2010, където извежда страната до четвъртото място.