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https://www.24chasa.bg/sport/article/23215364 www.24chasa.bg

Ново разкритие - шеф във ФИФА еднолично решил да отмени наказанието на Балогун

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Фоларин Балогун Снимка: Ройтерс

Ръководителят на дисциплинарната комисия на ФИФА Мохамад ал Камали от ОАЕ еднолично е взел решението да спре дисквалификацията на нападателя на националния отбор на САЩ Фоларин Балогун.

Той получи червен картон в мача от 1/16-финалите на световното срещу Босна и Херцеговина (2:0), след като настъпи глезена на Тарик Мухаремович.

Впоследствие наказанието му от един мач беше спряно с изпитателен срок от една година, което позволи на футболиста да вземе участие в двубоя срещу Белгия на 1/8-финалите (1:4).

По информация на The Times Ал Камали е произнесъл решението по казуса с Балогун без участието на останалите 17 членове на комисията.

Отбелязва се, че много дисциплинарни дела във ФИФА и преди са били разглеждани еднолично от заместник-председателя на комисията Хорхе Паласио. Според над 100 публикувани текста от предишни решения обаче Ал Камали прави това за първи път - като по правило най-важните въпроси са се решавали съвместно от трима членове на комисията.

Фоларин Балогун Снимка: Ройтерс

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