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Пловдивски спортисти с 5 медала от Европейското първенство за хора с трансплантации

24 часа Пловдив онлайн

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Снимка: Община Пловдив

Трима пловдивски спортисти донесоха престижни отличия за България от Европейското първенство за хора с трансплантации. Състезателите се върнаха с четири сребърни и един бронзов медал от първенството, което се проведе от 20 до 27 юни в нидерландския град Арнем, съобщиха от Община Пловдив.

Пловдивчаните, част от националния отбор, завоюваха и едно престижно четвърто място. Йоана Зотева спечели два сребърни медала в дисциплините дартс и тенис на маса във възрастова категория 40–49 години. Димитър Василев пък - сребърен медал в турнира по ходещ футбол и бронзов медал в състезанието по тенис на маса във възрастова категория 30–39 години.

Симеон Танчев се класира на четвърто място в дисциплината колоездене на 30 километра, като постигна свое лично най-добро време. Той също така стана сребърен медалист в отборното състезание по ходещ футбол.

"Успешното представяне на пловдивските спортисти е доказателство за силата на човешкия дух, значението на трансплантацията като шанс за нов живот и възможността пациентите да се върнат към активен и пълноценен начин на живот чрез спорта", посочват от градската управа.

Йоана Зотева. Снимка: Община Пловдив
Йоана Зотева. Снимка: Община Пловдив

Снимка: Община Пловдив
Йоана Зотева. Снимка: Община Пловдив

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