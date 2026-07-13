Изброиха съдийските решения в полза на Аржентина в последните 13 мача на световно

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Само в два от последните 13 мача на Аржентина на световните първенства в Катар (2022) и Канада, Мексико и САЩ (2026) не е имало съмнителни съдийски решения в полза на настоящия световен шампион, твърдят различни издания.

Това идва на фона на откровените обвинения, че ФИФА бута "гаучодите" към титлата с помощта на реферите. Последните такива дойдоха от Египет и Швейцария, които загубиха мачовете си срещу този съперник.

Ето списък със спорните съдийски отсъждания в последните 13 мача на Аржентина на двата мондиала:

Саудитска Арабия: Отсъдена дузпа.

Мексико: -

Полша: Отсъдена дузпа.

Австралия: -

Нидерландия: Отсъдена дузпа, пренебрегнат червен картон за играч Аржентина, изгонен съперников.

Хърватия: Отсъдена дузпа.

Франция: Отсъдена дузпа, зачетен гол след нарушение.

Алжир: Не вдигат на Меси заслужен червен картон.

Австрия: Отсъдена дузпа.

Йордания: Отсъдена дузпа.

Кабо Верде: Зачетен гол след нарушение.

Египет: Отсъдена дузпа, отменен гол на съперника, зачетен аржентински въпреки засада, неотсъдена чиста дузпа срещу Аржентина.

Швейцария: Изгонен играч на съперника.