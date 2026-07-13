Изброиха съдийските решения в полза на Аржентина в последните 13 мача на световно

Само в два от последните 13 мача на Аржентина на световните първенства в Катар (2022) и Канада, Мексико и САЩ (2026) не е имало съмнителни съдийски решения в полза на настоящия световен шампион, твърдят различни издания.
Това идва на фона на откровените обвинения, че ФИФА бута "гаучодите" към титлата с помощта на реферите. Последните такива дойдоха от Египет и Швейцария, които загубиха мачовете си срещу този съперник.
Ето списък със спорните съдийски отсъждания в последните 13 мача на Аржентина на двата мондиала:
Саудитска Арабия: Отсъдена дузпа.
Мексико: -
Полша: Отсъдена дузпа.
Австралия: -
Нидерландия: Отсъдена дузпа, пренебрегнат червен картон за играч Аржентина, изгонен съперников.
Хърватия: Отсъдена дузпа.
Франция: Отсъдена дузпа, зачетен гол след нарушение.
Алжир: Не вдигат на Меси заслужен червен картон.
Австрия: Отсъдена дузпа.
Йордания: Отсъдена дузпа.
Кабо Верде: Зачетен гол след нарушение.
Египет: Отсъдена дузпа, отменен гол на съперника, зачетен аржентински въпреки засада, неотсъдена чиста дузпа срещу Аржентина.
Швейцария: Изгонен играч на съперника.