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https://www.24chasa.bg/sport/article/23215897 www.24chasa.bg

Нападател се завърна от Япония, за да рита във Варна

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Ахмед Ахмедов (в средата) Снимка: Алекс Петева

"Спартак" официално обяви завръщането на Ахмед Ахмедов в отбора. 31-годишният централен нападател се завръща на място, което познава отлично, и в клуб, в който остави ярка следа, превръщайки се в един от любимците на синьо-бялата публика, написаха във фейсбук от варненския тим.

Ахмедов подписа договор за две години, който влиза в сила от 16 юли.

С екипа на "Спартак" нападателят има общо 38 гола и 10 асистенции. През сезон 2023/2024 Ахмедов стана голмайстор на Втора лига и имаше основна роля за завръщането на "соколите" в елита.

При последния си престой в Първа лига нападателят записа впечатляващите 16 попадения и 3 асистенции в 19 срещи, а към японския "Шимизу С-Пулс" пое като голмайстор на първенството след края на есенния полусезон.

В България Ахмедов е защитавал цветовете още на "Черноморец", "Дунав", ЦСКА и "Славия".

Ахмед Ахмедов (в средата) Снимка: Алекс Петева

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